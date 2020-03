Coronavirus en Bourgogne-Franche-Comté : encore 21 décès en une journée

Dans son bulletin quotidien, l'Agence régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté annonce que le Covid-19 a fait 21 victimes de plus en 24 h ce qui porte le nombre de décès liés au coronavirus à 123 dans la région.

Le coronavirus est responsable de 123 décès en établissements de santé en Bourgogne-Franche-Comté. Près de 400 personnes sont sorties d’hospitalisation et retournées à domicile.

Les CHU de Besançon et Dijon participent à la recherche clinique autour du virus.

Depuis le début de la crise sanitaire. 123 décès sont désormais à déplorer en Bourgogne-Franche-Comté, 619 personnes sont hospitalisées soit 28 de plus par rapport à mercredi, dont 166 avec des formes graves nécessitant une prise en charge en réanimation. Hier elles étaient 149, c'est donc une progression de 17 personnes supplémentaires. La gravité de la situation ne doit pas faire oublier qu’à ce jour, près de 400 personnes sont sorties d’hospitalisation et retournées à domicile.

Quatre millions de masques pour la Bourgogne-Franche-Comté

En Bourgogne-Franche-Comté, quatre millions de masques ont été commandés. La réception, initialement prévue dimanche 29 mars est décalée au mardi 31 mars. Une première commande, de deux millions de masques, a été passée, mercredi 25 mars par la Région.

Ces masques sont destinés aux EHPAD, aux personnels de soins à domicile et aux structures d’accueil de personnes handicapées en priorité. Ils devraient être réceptionnés mardi 31 mars. La dotation est constituée de 2 millions de masques chirurgicaux à trois plis, mais aussi de 50 000 masques type FFP2 pour la protection respiratoire.

Un programme de répartition et distribution a été défini en lien avec les Conseils Départementaux pour 1,8 millions de masques et le reste avec les plateformes des grossistes pour les pharmacies. Une seconde commande, de deux millions de masques supplémentaires, a été passée ce jeudi, auprès d’un autre fournisseur, ceci afin de sécuriser la démarche. Elle a été effectuée de manière groupée avec la Ville de Dijon et la Ville de Besançon. Au total, ce sont près de 3M€ de crédits régionaux que la Région Bourgogne-Franche-Comté mobilise pour cette action de solidarité.