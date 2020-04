Coronavirus en Bourgogne-Franche-Comté : toujours plus de guérisons, moins de malades graves

"Ne pas relâcher nos efforts"

C'est en ces termes porteurs d'espoir que le communiqué journalier de l'ARS commence. La raison ? A ce jour, 1.237 personnes sont rentrées chez elles dans la région, leur état ne nécessitant plus d'être suivis à l'hôpital. Un chiffre désormais supérieur au nombre d'hospitalisations pour des formes graves de la maladie : 1.211.

Autre bonne nouvelle, la baisse du nombre de personnes admises en réanimation : 283, contre 292 mercredi à la même heure.

Ne crions pas victoire

Ces nouvelles encourageantes s'accompagnent néanmoins d'autres chiffres, devenus quant à eux beaucoup trop banals : on dénombre ce jeudi soir 427 décès en milieu hospitalier en Bourgogne-Franche-Comté, auxquels il faut ajouter 249 morts en Ephad. Cela fait 15 décès supplémentaires en 24 heures.

Le confinement doit donc se poursuivre et être scrupuleusement respecté : à l’approche du long week-end pascal, l’ARS Bourgogne-Franche-Comté "relaye le message du ministère des Solidarités et de la Santé : « Le COVID-19 ne prend pas de vacances. Restez chez vous et limitez vos sorties aux besoins essentiels ». Les gestes barrières et la distance sociale doivent être systématiques au quotidien : ensemble faisons bloc contre le coronavirus. C’est la réplique collective à l’épidémie."