Coronavirus en Bretagne : 10 morts et 268 cas recensés

L'Agence Régionale de Santé fait le point sur le nombre de personnes atteintes du coronavirus en Bretagne : trois morts de plus sont à déplorer en 24 heures. Le nombre total de cas recensés est en légère hausse et s'élève désormais à 268.

C'est un bilan en légère hausse chaque jour depuis le 28 février : le coronavirus a désormais fait 10 morts en Bretagne, trois de plus que mercredi. Le nombre de malades est aussi en légère hausse : 268 cas ce mercredi contre 252 la veille.

Le Morbihan reste de loin le département le plus touché avec 134 cas selon l'ARS. 60 sont recensés dans le Finistère, presque autant en Ille‐et‐Vilaine (58) et 16 dans les Côtes d’Armor. Des chiffres qui pourraient en réalité être plus élevés, puisque les cas suspects ne sont pas systématiquement dépistés, et certains malades ne présentent aucun symptôme (porteurs sains).

26 personnes en réanimation

Parmi les personnes atteintes du Covid-19 dans la région, 26 sont actuellement hospitalisées en réanimation. 49 le sont en hospitalisation conventionnelle et 6 sont en soins de suite et réadaptation. 4 patients sont actuellement accueillis aux services d’urgences.

Les autres malades sont pris en charge à domicile.