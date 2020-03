Coronavirus en Bretagne : 10 nouveaux cas dans le Morbihan ce samedi

Ce samedi 7 mars à 18h, 47 cas de coronavirus sont recensés en Bretagne selon les décomptes communiqués par l'agence régionale de santé et la préfecture du Morbihan. On dénombre désormais cinq dans le Finistère, sept en Ille-et-Vilaine (un de plus que samedi), et 35 dans le Morbihan, soit 10 de plus que la veille.

Un cas supplémentaire à Saint-Philibert

Dans le Morbihan, un deuxième malade a été confirmé à Saint-Anne d'Auray. La commune de 2 700 habitants intègre donc le "cluster" (foyer épidémique), avec les communes d'Auray, Carnac, Crac'h et Saint-Philibert. Conséquence, les deux écoles et le collège/lycée de Saint-Anne d'Auray sont fermées à titre préventif. Un premier cas est également apparu à Locminé.