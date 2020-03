Le nombre de cas confirmés de coronavirus en Bretagne continue de croître à un rythme soutenu. Le département du Morbihan reste le plus concerné par l'épidémie.

Coronavirus en Bretagne : 10 nouveaux cas dans le Morbihan, deux de plus en Ille-et-Vilaine

Alors que l'Organisation mondiale de la santé parle désormais d'une pandémie lorsqu'elle évoque la propagation du Covid-19, le virus continue de gagner du terrain en Bretagne avec 93 cas confirmés. Ce mercredi 11 mars à 17h, l'agence régionale de la santé et la préfecture de Région annoncent 10 cas supplémentaires détectés dans le Morbihan. On dénombre désormais 73 cas dans le département. Le plus touché par le virus.

Toujours aucun cas dans les Côtes-d'Armor

En Ille-et-Vilaine, deux nouveaux cas ont été confirmés ce mercredi, dont un à Bruz. Il concerne une institutrice de l'école du Vert-Buisson. Au total, 13 patients sont infectés par le coronavirus dans le département. Pas de changement dans le Finistère avec toujours sept cas recensés. Par ailleurs, les Côtes-d'Armor restent pour le moment préservé. Aucun cas n'a été confirmé dans le département.