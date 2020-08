Coronavirus en Bretagne : 145 nouveaux cas en deux jours

Ce mercredi 19 août, l'agence régionale de santé compte 145 cas supplémentaires en deux jours : 41 cas de plus en Ille-et-Vilaine, 21 dans le Finistère, 20 dans le Morbihan et 13 dans les Côtes d'Armor. A cela s'ajoute 39 cas de personnes ne résidant pas en Bretagne, et 11 cas de personnes dont les départements de résidence ne sont pas encore connus.

4 personnes en réanimation et 4 clusters en moins

66 personnes sont actuellement hospitalisées dans la région dont 4 en réanimation, c'est 2 de moins que lundi. L'agence régionale de santé dénombre par ailleurs 9 clusters en Bretagne soit 4 de moins depuis le 17 août. On en compte 4 en Ille-et-Vilaine (1 en milieu familial ou communautaire, 1 en milieu professionnel, 2 en établissement de santé), 3 dans le Finistère (1 en milieu professionnel et 2 en milieu familial ou communautaire), 2 dans le Morbihan (1 en EHPAD et 1 en milieu familial ou communautaire) et aucun dans les Côtes d'Armor.

Un peu moins de tests

Au cours de la semaine du 10 au 16 août, 30 552 tests virologiques ont été réalisés, c'est - 2,5 % par rapport à la semaine précédente. Il s'avère que 1.5% de ces tests s'est révélé positif, comme lors de la semaine du 3 au 9 août.