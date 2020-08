Coronavirus en Bretagne : 198 nouveaux cas confirmés en trois jours

Ce lundi 17 août, la Bretagne comptabilise 198 nouveaux cas de coronavirus en trois jours. C'est le Finistère qui est le plus touché, avec 72 nouveaux cas. L'Ille-et-Vilaine comptabilise 48 nouveaux malades. Le Morbihan et les Côtes d'Armor en comptent respectivement 17 et 8. Les 53 autres malades ne résident pas en Bretagne. Le nombre de patients en réanimation est également en hausse. Deux personnes supplémentaires ont été hospitalisées entre le 14 et le 17 août. Six personnes au total sont actuellement en réanimation.

En revanche, le nombre de personnes hospitalisées dans d'autres services baisse. Elles ne sont plus que 58 dans la région, soit quatre de moins qu'il y a trois jours.

Trois foyers épidémiques en EHPAD

Aucun nouveau décès n'est à déplorer. L'Agence régionale de Santé (ARS) Bretagne enquête actuellement sur 13 foyers épidémiques dans la région, soit trois de moins que le 14 août. Ils se situent principalement en Ille-et-Vilaine et dans le Finistère. Trois de ces clusters se trouvent dans des EHPADs.