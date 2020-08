Coronavirus en Bretagne : 234 nouveaux cas confirmés dont plus d'une centaine en Ille-et-Vilaine

Le virus continue de circuler. En deux jours, le bilan de l'Agence régionale de santé (ARS) fait état de 234 contaminations supplémentaires. Au total, ce sont 5 806 cas de coronavirus recensés en Bretagne depuis le début de la crise sanitaire.

Deux foyers épidémiques en moins

L'Ille-et-Vilaine connait la plus forte hausse avec 109 cas depuis mercredi 26 août. Le Finistère enregistre la deuxième progression avec 40 cas, suivi du Morbihan (28) et des Côtes d'Armor (22). Vingt-neuf personnes n'habitant pas en Bretagne ont été contaminées en deux jours.

Aucun décès n'est à déplorer. Il n'y a pas de patient supplémentaire en réanimation. On compte toujours six prises en charge actuellement dans ces services. Il reste sept foyers épidémiques en Bretagne, c'est deux de moins en deux jours. Quatre foyers sont situés dans le Finistère, deux en Ille-et-Vilaine et un dans le Morbihan.

98 Ehpad avec au moins un cas

L'Agence régionale de santé fait également un point sur la situation dans les Ehpad (Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes). 98 établissements ont déclaré au moins un cas. Depuis le début de la crise sanitaire, on déplore le décès de 66 résidents.