Coronavirus en Bretagne : 251 cas recensés en deux jours

Dans son dernier bilan ce mercredi, l'Agence régionale de santé indique que 251 cas de coronavirus ont été recensés depuis lundi en Bretagne. Le département le plus touché est l'Ille-et-Vilaine avec 96 cas, suivi du Morbihan avec 75 cas. Il y a 31 cas dans les deux autres départements, le Finistère et les Côtes d'Armor. 18 autres personnes ont été recensées, mais ne résident pas en Bretagne.

5 patients sont toujours en réanimation et aucun décès n'est à déplorer depuis lundi.

14 clusters dans la région

La plupart des clusters proviennent des milieux familiaux et communautaires. Il y en a 6 en Ille-et-Vilaine, 4 dans le Finistère et 2 respectivement dans les Côtes d'Armor et dans le Morbihan.