Coronavirus en Bretagne : 44 nouveaux cas en 24h, l'Ille-et-Vilaine en vulnérabilité modérée

Avec trente-deux nouveaux cas en 24 heures, l'Ille-et-Vilaine est une nouvelle fois le département breton qui enregistre le plus de cas confirmés sur une journée.

"Le taux d’incidence départemental est proche des 15 pour 100 000 habitants (le seuil de vigilance est fixé à 10 pour 100 000 habitants) avec un taux de positivité des tests réalisés de 2,5 %." détaille l'Agence Régionale de Santé dans son bilan quotidien.

Pour rappel, le taux d’incidence représente le nombre de nouveaux cas de Covid-19 confirmés sur les 7 derniers jours, rapportés au nombre d’habitants du département. Le taux de positivité correspond lui au nombre de prélèvements virologiques (tests effectués dans le nez) positifs rapporté aux tests réalisés.

Les jeunes âgés de 18 à 25 ans représentent 48% des nouveaux cas dans le département. "Les jeunes personnes concernées ont une activité sociale forte, ce qui rend probable une dissémination dans leur entourage et sur le territoire" prévient l'ARS.

"Les services de l’État en région rappellent à cette population jeune la nécessité d’appliquer les gestes barrières et la distanciation sociale. Ils les invitent à réduire les contacts sociaux et à ne pas participer à des événements privés ou bien publics incompatibles avec le respect des règles de distanciation. Si cette tranche d’âge est le plus souvent asymptomatique, une fois contaminée, elle transmet toutefois le virus et expose ainsi les populations les plus fragiles" met en garde la préfecture.

Par ailleurs, l’ensemble des autres indicateurs ne montre pas de dynamique à la hausse, indiquant que la gravité des cas est limitée.

Le point sanitaire du 30 juillet

Le nombre de cas de Coronavirus Covid-19 confirmés en Bretagne par diagnostic biologique (PCR) depuis le 28 février est de 3 772 (+ 44 depuis mercredi 29/07/2020) ainsi répartis :

1 045 (+ 32) personnes résidant en Ille-et-Vilaine ;

863 (+ 8) personnes résidant dans le Finistère ;

798 (+4) personnes résidant dans le Morbihan ;

752 (-) personnes résidant dans les Côtes d’Armor ;

auxquels s’ajoutent :