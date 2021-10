Coronavirus en Bretagne : baisse des tests et hausse du taux d'incidence

Les contaminations au Covid-19 repartent légèrement à la hausse depuis quelques semaines en Bretagne. Cette augmentation est légère mais elle est à suivre avec attention. Ce vendredi 22 octobre, selon les dernières données communiquées par l'Agence régionale de santé, le taux d'incidence dans la région s'élève à 33,7 cas pour 100.000 habitants, bien loin du seuil d'alerte fixé à 50 cas pour 100.000 habitants.

Le taux d'incidence explose dans le secteur de Brocéliande

Tous les départements sont concernés par cette hausse, sauf l'Ille-et-Vilaine. Dans le détail, les Côtes-d'Armor affiche un taux d'incidence de 36,6 cas pour 100.000 habitants, 45,7 en Ille-et-Vilaine, 23,9 dans le Finistère et 26,1 dans le Morbihan. Il faut noter certaines disparités au sein même de ces départements.

Dans la communauté de communes de Brocéliande, ce taux dépasse les 150 cas pour 100.000 habitants. Il affiche même 232 cas dans le pays de la Roche-aux-fées en Ille-et-Vilaine. Dans le secteur de Dinan ou celui de Quimperlé, les taux dépassent les 90 cas pour 100.000 habitants.

De moins en moins de tests de dépistage

Dans le même temps, le taux de positivité des tests réalisé n'augmente que très peu (1,3% ce vendredi 22 octobre contre 1,1% le vendredi 15 octobre). Une semaine après la fin de la gratuité des tests pour tous, le nombre de prélèvements réalisés dans les laboratoires et les pharmacies poursuit sa baisse. 50.182 tests PCR ont été réalisés entre le 13 et le 19 octobre contre 53.507 entre le 6 et le 15 octobre. Soit une baisse de 6,2%.

Il faut ajouter que le nombre d'hospitalisations stagne. Dix-huit patients sont actuellement admis dans les services de réanimation à cause du Covid-19.

L'agence régionale de santé encourage les plus de 65 ans et les autres personnes à risque face au Covid-19 à effectuer la piqûre de rappel préconisée par les autorités. A ce jour, 33% des Bretons concernés ont reçu cette troisième injection qui peut être réalisée en centre de vaccination, en pharmacie, ou chez votre médecin.