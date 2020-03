Coronavirus en Bretagne : ce qu'il faut retenir ce mardi 3 mars

La France compte ce mardi 3 mars 212 cas confirmés de coronavirus, annonce Santé publique France, à 18h. La maladie a fait quatre morts dans le pays dont un dans le Morbihan. Voici ce qu'il faut retenir ce mardi 3 mars en Bretagne.

19 cas confirmés, un mort dans le Morbihan

La région Bretagne compte toujours 19 cas confirmés de coronavirus. Trois à Brest, quatre à Rennes, six à Crac'h, trois à Auray et Carnac et un cas à Saint-Philibert. On a appris ce mardi le décès d'un patient de 92 ans dans le Morbihan. Il se trouvait en réanimation. Aucune autre information n'a circulé son identité.

Des patients en attente de résultats

L'Agence régionale de santé a procédé au recensement des personnes entrées en contact avec les malades infectés. Des tests sont en cours. Ils ont été envoyés à Rennes et Vannes. Les résultats seront connus dans les prochaines heures.

Le préfet du Morbihan allège les mesures d'interdiction

Après avoir interdit tous les marchés, les réunions publiques, les concerts, demandé la fermeture des cinémas, le préfet du Morbihan, Patrice Faure a choisi d'alléger les mesures restrictives visant à éviter la propagation du virus. Les marchés en plein air peuvent se dérouler normalement dans le département. Les piscines peuvent rester ouvertes, les activités sportives sont maintenues si elles se déroulent à huis-clos. Les conseils municipaux sont aussi autorisés sans public, mais les réunions publiques restent interdites dans tout le département. Les interdictions restent valables dans les seuls foyers épidémiques de Crac'h, Auray et Carnac.

Les hôpitaux de Saint-Malo, Vannes et Dinan limitent les visites

En Ille-et-Vilaine, certains établissements de santé ont choisi de prendre des dispositions. Dans les hôpitaux de Saint-Malo, Dinan et Cancale, la direction limite les visites aux patients. Pour ne pas propager le virus auprès des personnes fragiles, toute visite devra être évitée si elle ne s’avère pas indispensable indique la direction de l’hôpital.

La collecte des "Restos du cœur" annulée dans le Morbihan

Les Restos du cœur organisent leur grande collecte annuelle les 6, 7 et 8 mars. Une collecte perturbée cette année par l'épidémie de coronavirus Covid-19.Elle n'aura pas lieu dans l'Oise, le Morbihan et la Haute-Savoie.

Le salon de l'habitat n'aura pas lieu à Saint-Brieuc

Même si les Côtes-d'Armor sont pour le moment épargnées par le coronavirus, les organisateurs du salon de l'habitat annonce l'annulation de l'événement qui devait se tenir les 7, 8 et 9 mars prochain. Il s'agit d'une décision préfectorale.

Le Stade Rennais prend des mesures

Par ailleurs, le Stade Rennais annonce qu'en raison de l'épidémie de coronavirus les entraînements de la semaine se dérouleront à huis-clos. Les joueurs ne feront plus ni selfies, ni dédicaces avec leur supporters.