Coronavirus en Bretagne : deux nouveaux décès dans les hôpitaux

Deux nouveau décès du coronavirus sont à déplorer dans les hôpitaux bretons entre jeudi et vendredi, portant leur nombre total à 225 depuis le début de l'épidémie. Dans les Ehpad de la région, deux personnes de plus sont décédées en 72 heures.

42 personnes sont hospitalisées en soins intensif à cause du coronavirus en Bretagne, comme ici à Rennes.

Alors que le nombre de personnes décédées du coronavirus était stable dans les hôpitaux bretons depuis deux jours, il est reparti légèrement à la hausse ce vendredi 8 mai. Deux nouveaux décès sont à déplorer, portant ce chiffre à 225 depuis le début de l'épidémie. A cela il faut ajouter 63 morts dans les Ehpad de la région, qui enregistrent deux nouveaux décès en 72 heures. Le coronavirus a donc tué 288 personnes en Bretagne depuis le début de l'épidémie.

Les hôpitaux bretons comptent ce vendredi 8 mai 332 patients atteints par le coronavirus, un chiffre au plus bas depuis le 1er avril. Comme jeudi, 42 sont hospitalisés en réanimation, et 290 dans les autres services, soit neuf patients de moins que jeudi. Depuis le début de l'épidémie, 906 personnes qui étaient hospitalisées ont pu rentrer chez elles.

Au total 2 533 personnes ont été testées positives au coronavirus dans notre région depuis le début de l'épidémie, soit six de plus que jeudi. Parmi elles, 677 personnes résidant en Ille-et-Vilaine, 642 dans le Morbihan, 594 dans le Finistère et 420 dans les Côtes-d’Armor. 192 personnes positifs ne résident pas en Bretagne.