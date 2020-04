Coronavirus en Bretagne : l'hommage émouvant des services de secours aux soignants

Plusieurs dizaines de policiers, gendarmes et pompiers ont rendu hommage au personnel soignant à Lorient, ce samedi 4 avril.

Merci. Le mot a résonné sous les fenêtres de plusieurs hôpitaux ce samedi 4 avril, en Bretagne. Des pompiers, des gendarmes et des policiers ont chaudement applaudi les personnels soignants de l'hôpital du Scorff à Lorient. Un hommage émouvant auquel plusieurs dizaines de fonctionnaires et sapeurs-pompiers ont participé. Le sous-préfet de Lorient était également présent.

"Merci à tous les professionnels du corps médical, à tous les personnels hospitaliers et à toutes celles et ceux qui, surexposés, risquent leur vie en contribuant de près ou de loin au maintien de la nôtre dans cette crise. Merci pour votre abnégation et votre altruisme", précise la police nationale du Morbihan sur les réseaux sociaux.

La police nationale du Morbihan a profité de cet hommage pour rappeler le mot d'ordre en vigueur depuis plus de deux semaines désormais, restez chez vous :"_Notre système de santé qui tient la ligne de front face à la pandémie ne résistera pas sans une discipline collective exemplaire_. Le bilan final dépendra des comportements de chacun".

"Merci pour votre travail essentiel", le service des urgences de Saint-Malo

A Saint-Malo, c'est toute une compagnie de CRS qui a rompu le silence du confinement devant l'hôpital. Sirènes hurlantes, les policiers ont rendu un hommage chaleureux à toutes celles et ceux qui soignent en ces temps de crise sanitaire.

Touché par cette attention particulière, le service des urgences de Saint-Malo a, sur les réseaux sociaux, à son tour remercié les forces de l'ordre pour cet hommage :"Merci pour votre travail souvent mal perçu malheureusement mais tellement essentiel pour éviter la propagation de ce virus".