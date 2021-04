Coronavirus en Bretagne : la pression sur les hôpitaux toujours très forte

Le dernier point de la situation sanitaire du 12 avril 2021 en Bretagne, une semaine après la fin du week-end de Pâques et le début réel des mesures sanitaires, montre une légère baisse du taux d'incidence selon l'ARS, l'Agence régionale de santé. Le taux d'incidence s'élève à 181 cas pour 100.000 habitants et baisse de 2,8. La décrue s'observe dans trois départements. En Ille-et-Vilaine, le taux d'incidence est de 272,7 (- 5,7), dans le Morbihan, 182,1 (-8,5) et dans le Finistère, 77,3 (-1,5). En revanche dans les Côtes d'Armor avec un taux de 170,9 cas pour 100.000 habitants , l'augmentation est de 7,7. Dans la région, le taux de positivité est 6,1% : 2245 cas positifs supplémentaires en 3 jours.

Forte pression dans les hôpitaux

783 patients sont hospitalisées en Bretagne (+1) dont 141 en service de réanimation (+11 supplémentaires en 72h). 7 nouveaux décès du Covid-19 sont à déplorer, soit 1381 patients depuis le début de la crise sanitaire.

La vaccination s'accélère

Comme promis, la campagne de vaccination s'accélère. Au 11 avril 2021, 789.945 vaccinations ont été effectuées en Bretagne, dont 201.292 pour la 2è injection.

• 175 793 dans les Côtes d’Armor (dont 44 763 pour la 2e injection)

• 217 607 dans le Finistère (dont 55 694 pour la 2e injection)

• 214 750 en Ille-et-Vilaine (dont 54 389 pour la 2e injection)

• 181 795 dans le Morbihan (dont 46 446 pour la 2e injection)