Coronavirus en Bretagne : le nombre de personnes à l'hôpital en forte baisse

Près de 1 000 personnes sont rentrées chez elles après avoir été hospitalisées du coronavirus en Bretagne. Il n'y a plus que 271 personnes hospitalisées à cause du Covid-19 dans la région, dont seulement 27 en réanimation.

La courbe du nombre de personnes hospitalisées du coronavirus en Bretagne est en train de baisser fortement : alors que 328 personnes étaient hospitalisées mardi 12 mai à cause du Covid-19, elles ne sont plus que 271 ce vendredi soir, soit une baisse de 17% en trois jours. La courbe du nombre de patients en réanimation est à l'avenant : ce vendredi soir, il n'y a plus que 27 personnes en soins intensifs à cause du coronavirus en Bretagne, soit cinq de moins que jeudi. C'est le chiffre le plus faible depuis le 24 mars.

Au total, 989 personnes hospitalisées sont rentrées chez elle depuis le début de l'épidémie en Bretagne, dont 16 en 24 heures, selon les chiffres de l'Agence régionale de santé.

La mortalité, elle augmente peu : un nouveau décès à déplorer à l'hôpital en 24 heures, aucun en Ehpad sur les trois derniers jours. Le bilan du coronavirus en Bretagne est donc de 302 décès depuis le début de l'épidémie (233 à l'hôpital et 69 en Ehpad).

Concernant les tests, 2 584 sont revenus positifs en Bretagne depuis le début de l'épidémie (+20 en 24 heures). Ils concernent 684 (+3) personnes résidant en Ille-et-Vilaine, 659 (+10) dans le Morbihan, 599 (-) dans le Finistère et 446 (+5) dans les Côtes d’Armor.