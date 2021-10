Coronavirus en Bretagne : le taux d'incidence chute, les hospitalisations aussi

"Les indicateurs continuent d'évoluer favorablement". Dans son dernier point hebdomadaire daté du vendredi 1er octobre, l'Agence régionale de santé de Bretagne dresse un bilan encourageant de l'épidémie de coronavirus dans la région. En une semaine, le taux d'incidence a en effet baissé de 12,3% sur l'ensemble de la Bretagne. Il s'élève désormais à 32 cas pour 100 000 habitants, loin du seuil d'alerte qui est de 50 malades pour 100 000 habitants.

Aucun département au-dessus du seuil d'alerte

C'est le Finistère qui est le moins touché. Dans ce département, on ne compte que 16,7 cas positifs pour 100 000 habitants, en baisse de 6 points en une semaine. Les Côtes d'Armor et le Morbihan suivent. C'est en Ille-et-Vilaine que la chute du taux d'incidence est la plus forte. Il s'élève désormais à 44 cas pour 100 000 habitants, en baisse de 19 points depuis une semaine. Aucun département ne dépasse désormais le seuil d'alerte.

Le nombre de malades hospitalisés et de patients en réanimation est lui aussi en baisse, ainsi que le nombre de clusters. Enfin, 81,5% de la population bretonne âgée de plus de douze ans a reçu au moins une dose de vaccin au 29 septembre.