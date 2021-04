Coronavirus en Bretagne : les hospitalisations au plus haut depuis un an

La situation devient très préoccupante dans les hôpitaux en Bretagne. 775 patients sont hospitalisés pour des cas de coronavirus, un niveau jamais atteint depuis mars 2020.

Le Morbihan rejoint les Côtes d'Armor

La région dénombre 85 nouvelles hospitalisations en seulement une semaine selon le bilan de l'Agence régional de santé du vendredi 2 avril. 114 patients sont pris en charge dans les services de réanimation.

La situation est inquiétante aussi d'un point de vue épidémiologique avec 199 cas pour 100 000 habitants dans la région, soit près de 30 points supplémentaires en une semaine. La circulation du virus s'accélère dans le Morbihan. Le département breton, avec 202 cas pour 100 000 habitants n'est plus qu'à sept points des Côtes d'Armor. Loin devant, l'Ille-et-Vilaine affiche 284 cas pour 100 000 habitants.

Chez les 16-25 ans, plus de 400 cas pour 100 000 habitants

Au total, le taux d'incidence breton a connu une hausse de 84% en un mois seulement. Chez les 16-25 ans, le taux d'incidence dépasse les 400 cas pour 100 000 habitants. Dans le Finistère, en revanche, le taux d'incidence reste bas, à 89 cas pour 100 000 habitants. En Bretagne, 85% des cas de contamination sont dus au variant britannique.

En Ehpad, vingt résidents sont morts en une semaine, pour un total de 332 décès depuis le début de l'épidémie. 127 clusters sont toujours actifs dans la région.

On vaccine le plus en Ille-et-Vilaine et dans le Finistère

13,8 % des Bretons ont reçu une première injection, un taux au-dessus de la moyenne nationale de 12,7%. Près de 649 000 injections ont été effectuées dans la région, dont plus de 171 000 pour la deuxième dose. L'Ille-et-Vilaine et le Finistère sont les deux départements où l'on a le plus vacciné.