Coronavirus en Bretagne : moins de 2% des Bretons auront été infectés d'ici le 11 mai

Ce sont des chiffres très commentés ce mardi 21 avril. D'après une étude publiée par l'Institut Pasteur, d'ici le 11 mai, date annoncée par Emmanuel Macron pour un "déconfinement" progressif en France, 5,7% des Français auront été touchés par le Covid-19. Un chiffre très faible et qui peut faire craindre une seconde vague épidémique dans le pays.

La Bretagne résiste bien à l'épidémie

"Pour que l'immunité collective soit suffisante, il faudrait 70% de personnes immunisées", explique Simon Cauchemez, l'auteur principal de cette étude dans une interview à l'AFP. Selon lui, il est donc important de maintenir des mesures de distanciation et de protection importantes.

Cette étude confirme aussi que la Bretagne a bien résisté à l'épidémie de Coronavirus, avec moins de 250 morts dans les Ehpad et les hôpitaux, elle est la deuxième région où la mortalité est la plus faible, derrière la Corse.

Deuxième taux le plus faible du pays

Selon les chercheurs, d'ici le 11 mai, 1,8% des Bretons auront été infectés par le Covid-19, un taux encore plus faible qu'au niveau national, le deuxième le plus faible derrière la région Nouvelle-Aquitaine (1,4%) et devant les Pays-de-la-Loire (1,9%). A titre de comparaison il est de près de 12% dans la région Grand-Est.

Cette étude confirme aussi que la probabilité de décès chez les hommes est supérieure de 50% chez les hommes infectés, par rapport aux femmes. Selon les chercheurs, 0,5% des personnes infectées meurent.