Coronavirus en Bretagne : plus de 3.300 cas en deux jours mais les taux d'incidence baissent

La Bretagne recense 3.346 nouveaux cas de coronavirus en seulement deux jours au dernier bilan de l'Agence régionale de Santé Bretagne, vendredi 9 avril. Une semaine auparavant, ce nombre de contaminations s'élevait à 2.318 cas.

183 cas pour 100.000 habitants en Bretagne

En un mois, le taux d’incidence breton a augmenté de 63%. Mais, à plus court terme, ce taux est en baisse de 16 points en une semaine. On compte 183 cas pour 100.000 habitants dans la région.

Dans le détail, le taux d'incidence connaît la baisse la plus significative dans les Côtes d'Armor où il passe de 209 à 163 cas pour 100.000 habitants en une semaine. Il perd également 12 points dans le Morbihan, onze points dans le Finistère et six points en Ille-et-Vilaine, qui reste le département breton où le taux d'incidence est le plus élevé avec 278 cas pour 100.000 habitants.

De plus en plus de patients en réanimation

En revanche, le taux de positivité ne baisse pas. 5,4 % des tests bretons sont positifs. Le nombre d'hospitalisations ne faiblit pas non plus en une semaine. Ce vendredi, 780 hospitalisations en cours dont 130 en service de réanimation, un nombre en hausse constante.

Dans les Ehpad, on compte 7 contaminations supplémentaires depuis le vendredi 2 avril. Il n'y a eu aucun décès cette semaine.

La vaccination en hausse de 14%

La vaccination est en hausse de 14% en une semaine. 745 161 vaccinations ont été effectuées au jeudi 8 avril, dont 194 172 concernent la deuxième injection. Le Finistère et l'Ille-et-Vilaine restent les département où l'on vaccine le plus.