Coronavirus : en Bretagne, pendant la crise on prend rendez-vous pour donner son sang

On peut donner son sang sans danger malgré la crise sanitaire. C'est l'appel lancé par l'EFS-Bretagne, l'Etablissement français du sang. Si les dons ont baissé de 30% dans la semaine précédant le confinement, ils se sont redressés dès la semaine dernière. En temps normal, il faut 600 dons chaque jour en Bretagne. En raison de la déprogrammation des opérations non urgentes dans les hôpitaux et les cliniques, les besoins sont désormais de 500 dons quotidiennement. "Les collectes se font désormais uniquement sur rendez-vous" explique le docteur Bruno Danic directeur de l'EFS Bretagne "c'est nécessaire car il nous faut éviter les files d'attente devant les lieux de collecte pour respecter scrupuleusement les distances et les gestes barrières. Les forces de l'ordre sont même venues nous contrôler et tout était parfait".

Des collectes partout en Bretagne

"Pour la collecte, nous sommes plutôt actuellement dans un marathon, plutôt qu'un sprint" précise Bruno Danic "nous ne sommes pas dans l'urgence, mais dans le maintien d'un bon niveau régulier de stocks car dès la crise passée les besoins vont s'accélérer avec la programmation de toutes les opérations reportées". Les plaquettes ont une durée de vie de sept jours, aucun relâchement n'est possible. En Bretagne, 95% des collectes mobiles sont à moins de 20 minutes de son domicile sur une période de trois mois.

POUR CONNAITRE LES LIEUX DE COLLECTE : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/