Coronavirus en Bretagne : près de 900 cas confirmés, cinq nouveaux décès

Au 12e jour de confinement, le bilan breton du Covid-19 continue de grimper ce samedi 28 mars. 889 cas de contamination sont désormais recensés dans la région, c'est 92 de plus qu'il y a 24 heures. Le Morbihan reste le département le plus touché avec 276 personnes confirmées.

Le bilan des décès s'alourdit lui-aussi puisqu'il est désormais de 37 morts : cinq personnes ont perdu la vie des suites d'une contamination au Covid-19 depuis hier dans la région.

Pour autant, l'agence régionale de santé, chargée officiellement du suivi de l'épidémie, rappelle que ces chiffres ne sont que des indicateurs de l'évolution de l'épidémie puisqu'il n'y a désormais que des tests ciblés.

50 personnes en réanimation

Parmi les patients Covid-19 dans les hôpitaux bretons, 143 personnes sont actuellement prises en charge dans le cadre d'une hospitalisation conventionnelle. Les services de réanimation se remplissent de plus en plus puisque 50 patients sont désormais hospitalisés dans ces services. Enfin 14 personnes sont actuellement en soins de suite et en réadaptation.

46 contamination de personnes ne résidant pas en Bretagne

L'ARS Bretagne en a désormais l'habitude dans ses comptes rendus de fin de journée concernant le coronavirus, elle dévoile le nombre de personnes contaminées dans la région qui n'y résident à l'année. Ce nombre s'élèvent à 46 personnes ce samedi 28 mars. Enfin, l'agence régionale de santé précise qu'"on ne connait pas les départements de résidence de 78 personnes qui ont fait l'objet de prélèvements biologiques dans différents centres hospitaliers bretons".