Coronavirus en Bretagne : Saint-Philibert intègre le cluster, un nouveau cas en Ille-et-Vilaine

Le nombre de cas de personnes contaminées par le coronavirus a augmenté ce vendredi 6 mars en Bretagne. Un nouveau cas a été détecté en Ille-et-Vilaine et un dans le Morbihan à Saint-Philibert. La commune intègre le cluster.

Ce vendredi 6 mars à 18h, 35 cas de coronavirus sont recensés en Bretagne selon les décomptes communiqués par l'agence régionale de santé et la préfecture du Morbihan. On dénombre désormais quatre cas dans le Finistère, un nouveau cas en Ille-et-Vilaine où six personnes sont désormais identifiées comme porteuses du virus.

Un cas supplémentaire à Saint-Philibert

Le département du Morbihan est toujours celui qui concentre le plus de cas avec 25 malades. Un habitant de Saint-Philibert a lui aussi été testé positif. Ce nouveau cas fait entrer Saint-Philibert dans le cluster d'Auray, Crac'h, Carnac et Brec'h. Les mesures de restriction imposées dans ces communes s'appliquent désormais à cette ville de 1.500 habitants. Par conséquent, l'école publique ne rouvrira pas lundi. Jeudi 5 mars, le préfet du Morbihan a choisi d'alléger les interdictions de rassemblement dans le département.

La préfecture indique par ailleurs, que le passager pris d'un malaise à l'arrivée d'un vol Paris-Lorient à l'aéroport de Lann-Bihoué à Lorient s'est révélé négatif au test de dépistage du Coronavirus/COVID19.