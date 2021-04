Coronavirus : en Bretagne, très peu de centres de vaccination sont inscrits sur Covidliste

C'est une information qui va retenir l'attention de celles et ceux qui ne rentrent pas (encore) dans les critères établis par le gouvernement pour se faire vacciner contre le coronavirus et qui chassent les dernières doses à la sortie des centres de vaccination. Il y a pour cela un site internet citoyen, Covidliste.

Il permet à tout un chacun de s'inscrire avant d'être recontacté, en général en fin de journée si, et seulement si, il reste des doses disponibles ouvertes pour éviter de les jeter. Il faut répondre très rapidement sinon c'est le suivant sur la liste qui est contacté. Mais, pour cela, encore faut-il que les centres de vaccination et les professionnels de santé se référencent pour le faire savoir. En Bretagne à ce jour, ils ne sont que six.

Aucun centre ou professionnel recensé dans le Finistère

Autant l'écrire tout de suite à ceux qui seraient tentés de le faire en Finistère : aucun centre de vaccination ni aucun professionnel de santé n'est référencé. Concrètement, cela veut dire que vous n'avez à ce jour aucune chance d'être recontacté pour vous faire vacciner en l'état actuel des choses.

Quatre en Ile-et-Vilaine, un dans le Morbihan et les Côtes d'Armor

Ce n'est pas beaucoup mieux dans les Côtes d'Armor et le Morbihan où seul un centre dans chaque département s'est fait connaître dans le site. Il y en a quatre en Ille-et-Vilaine. Impossible, en revanche, de dire avec exactitude de quels centres ou professionnels de santé il s'agit. "Il s'agit malheureusement d'informations confidentielles que nous ne pouvons pas dévoiler" nous répond-on chez Covidliste.

Environs de Lannion, Vannes, Rennes, Fougères et Combourg

Malgré tout, si on s'en fie à la carte qui vient d'être mise en ligne et des lieux désignés, on peut évoquer les environs de Lannion dans les Cotes d'Armor, de Vannes dans le Morbihan. En Ille-et-Vilaine, deux points se trouvent à proximité de Rennes, un de Fougères et un de Combourg.