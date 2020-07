Coronavirus en Bretagne : un décès et 123 nouveaux cas confirmés en deux jours dans la région

Les chiffres inquiétants sur l'épidémie en Bretagne s'accumulent ces dernières heures. Après la forte augmentation du taux de reproduction, on apprend aujourd'hui dans le dernier bilan sanitaire de l'Agence Régionale de Santé que 123 nouveaux cas ont été confirmés par tests RT-PCR dans la région sur ces deux derniers jours. Du vendredi 10 au mercredi 15 juillet, 110 nouveaux cas avaient déjà été détectés.

Le Finistère compte aujourd'hui 4 regroupements de cas, l'Ille-et-Vilaine 1.

Le nombre de cas confirmés par département est le suivant, avec le nombre de nouveaux cas depuis le mercredi 15 juillet entre parenthèses :

805 (+20) personnes résidant en Ille-et-Vilaine,

764 (+61) personnes résidant dans le Finistère,

personnes résidant dans le Finistère, 744 (+10) personnes résidant dans le Morbihan,

700 (+ 17) personnes résidant dans les Côtes d’Armor,

auxquels s'ajoutent :

170 (+ 14) personnes ne résidant pas en Bretagne

77 personnes (+1) dont les départements de résidence ne sont actuellement pas encore connus.

On constate donc que ce sont principalement des résidents bretons et non pas des touristes qui sont aujourd'hui testés positifs au Covid-19.

Un nouveau décès, le premier depuis le 1er juillet

Une personne est décédée dans la région ces deux derniers jours des suites du Covid-19. C'est le premier décès recensé en Bretagne depuis le 1er juillet.

L'Agence Régionale de Santé note "une augmentation plus rapide" du nombre de cas en Bretagne, et rappelle l'importance de respecter les mesures barrière. "La période estivale ne doit pas être synonyme d’un relâchement dans le respect des gestes barrières. Restons collectivement vigilants pour éviter un rebond épidémique cet été et protéger ainsi les plus fragiles" ajoute l'ARS dans son communiqué.