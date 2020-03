Coronavirus : en Bretagne, un million de masques donnés à l'Agence régionale de santé

L'Agence régionale de santé Bretagne a reçu "près d'un million de masques" de la part d’administrations ou de particuliers depuis le début de la pandémie de coronavirus. Et tente d'en organiser la distribution.

"L’ARS Bretagne a reçu près d’un million de masques par des collectivités territoriales, entreprises ou des particuliers", dévoile ce lundi l'agence dans un communiqué. Si ces dons représentent une petite partie des masques qui ont transité entre les murs de l'ARS, l'agence précise qu'elle "tient à remercier l’ensemble des acteurs pour ces propositions de dons et gestes de solidarité".

Globalement, l'ARS estime que des livraisons de 850 000 masques chirurgicaux et de 60 000 masques FFP2 [...] seront attribuées chaque semaine aux acteurs de la santé (cliniques, hôpitaux, transporteurs, Ehpad) bretons. A cette distribution vient s'ajouter une somme de plus d'un million de masques livrés depuis début mars aux médecins de ville, via les pharmacies. Des dotations qui ont été majorées dans le Morbihan, particulièrement touché par l'épidémie.

L'ARS veut centraliser la distribution

Alors que des dons de masques sont évoqués pour différentes professions comme les policiers, facteurs, surveillants de prisons, l'ARS estime elle qu'ils doivent bénéficier "prioritairement aux professionnels de santé amenés à prendre en charge des patients COVID-19 [...] ainsi qu’aux services d’aide à domicile". L'ARS entend ainsi organiser l'approvisionnement des professionnels de santé en masques, en centralisant les dons de masques via des adresses mail pour ceux qui en auraient à disposition.

L'ARS veut centraliser la distribution de masques. - ARS Bretagne

Cette semaine, les dons qui ne passent pas par l'Agence régionale de santé, et arrivent directement aux professionnels de santé se multiplient, qu'il s'agisse de la mairie de Saint-Pôtan, du lycée Saint-Martin de Rennes, ou encore de la ville de Rennes, qui annonce ce lundi avoir distribué 100 000 maques au CHU.

Samedi, le ministre de la Santé, Olivier Véran a affirmé samedi que la France avait commandé 250 millions de masques.