Coronavirus en Bretagne : un troisième mort et 120 cas confirmés

L'agence régionale de santé et la préfecture de Bretagne ont fait un nouveau point sur la situation dans la région ce jeudi 12 mars à 18h. Elles indiquent de nouveaux cas et le décès d'une troisième personne.

Selon le dernier bilan de l'agence régionale de santé de Bretagne et de la préfecture de région communiqué ce jeudi 12 mars à 19h le coronavirus a fait une troisième victime en Bretagne. Deux personnes âgées ont trouvé la mort après avoir été contaminé par le Covid-19. Elles avaient été placées en réanimation. Aucun détail n'a été communiqué sur l'identité de cette nouvelle victime. On sait en revanche qu'elle n'habitait pas le Morbihan.

57 personnes ont pu rentrer à leur domicile

On dénombre désormais 120 cas confirmés en Bretagne : 22 en Ille-et-Vilaine et 12 dans le Finistère. 85 cas sont recensés dans le Morbihan soit 12 cas de plus en moins de 24 heures. Six nouveaux cas sont localisés dans la zone de circulation active du virus et deux cas sont situés dans la commune d'Arzal.

Par ailleurs, un premier cas a été confirmé dans les Côtes-d'Armor dans la nuit du mercredi 11 au jeudi 12 mars. "A ce jour, sur l’ensemble des 120 cas confirmés, 57 sont retournés à leur domicile présentant un bon état de santé général," précise le communiqué. Il reste 60 personnes hospitalisées.

Des gestes simples pour éviter la propagation

Pour éviter la propagation du virus, il faut rappeler quelques gestes simples : se laver les mains très régulièrement, tousser ou éternuer dans son coude, saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades. Il est également conseiller d'utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter.