Coronavirus : 157 cas confirmés en Centre-Val de Loire

De jour en jour, les cas de coronavirus se multiplient en région Centre-Val de Loire. 157 personnes sont contaminées, selon le dernier communiqué de l'agence régionale de santé, publié ce jeudi à 20 heures. C'est 29 de plus que lors du précédent bilan mercredi soir.

Dans le détail, cela donne :

50 cas dans le Loiret

41 cas en Eure-et-Loir, dont 1 décès

41 cas en Indre-et-Loire

12 cas en Loir-et-Cher

8 cas dans le Cher

5 cas dans l'Indre.

Des cas de coronavirus dans des EHPAD

Quatre cas ont notamment été détectés dans des résidences. Une femme de 89 ans à l'EHPAD du Bois Fleuri à Saran (Loiret) a été transférée à l'hôpital d'Orléans. Un homme de 88 ans, au sein de l'EHPAD de Coinces à Salbris (Loir-et-Cher) a lui été transporté à l'hôpital de Tours. Enfin, deux résidentes de la maison d'accueil spécialisée de Saint-Jean-de-Braye (Loiret) ont été confinées. Les deux femmes de 29 et 51 ans ne sont pas dans un état de santé qui inspire de l'inquiétude.

Il faut rester chez soi

L'agence régionale de santé en appelle à la responsabilité de tous quant au respect du confinement. Tous les déplacements sont strictement interdits sauf en cas de force majeure : se soigner, faire ses courses, aller au travail si le télétravail n'est pas possible, aider une personne vulnérable et faire une activité physique seul et près de son domicile. Il faut impérativement une attestation sur soi en cas de sortie de son domicile. Sinon, vous êtes verbalisé avec une amende de 135 euros.