Coronavirus : 3 victimes supplémentaires en Centre Val-de-Loire mais une personne de moins en réanimation

Selon le dernier bilan de l'agence régionale de Santé la COVID-19 a provoqué 3 décès supplémentaires en Centre-Val-de-Loire sur les dernières 24 heures dont 1 à l’hôpital dans l'Indre et 2 dans des établissements médico-sociaux du Cher. Le nombre de victimes reste inchangé dans les autres départements.

Au total depuis le début de l'épidémie, on déplore 872 morts dans la région. Le nombre de patients en réanimation baisse encore un peu avec 1 patient en moins pour un total de 50 restants hospitalisés dans notre région. Une très légère baisse qui masque un bilan plus contrasté selon les départements. En effet, si on compte 2 patients sortis de réanimation en Indre-et-Loire et 1 dans le Loiret, le nombre augmente de 2 patients dans le Loir-et-Cher.

Au total on compte désormais