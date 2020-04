Coronavirus en Centre-Val de Loire : 29 nouvelles victimes, le nombre de patients en réanimation en baisse

Le nombre de victimes du Covid-19 continue d'augmenter en Centre-Val de Loire. Selon un dernier bilan de l'Agence régionale de Santé de ce dimanche 12 avril, 29 décès supplémentaires ont été enregistrés. 8 de plus en établissements hospitaliers et 21 de plus dans les Ehpad.

Ce dimanche 12 avril, en milieu hospitalier, on déplore 2 victimes supplémentaires dans le Cher, 1 victime de plus dans le Loiret, 3 victimes de plus en Indre-et-Loire et 2 de plus dans l'Indre.

Ce dimanche 12 avril, dans les Ehpad, le Covid-19 a tué 6 personnes en plus dans l'Eure-et-Loir, 4 victimes de plus dans le Cher, 5 victimes de plus dans le Loiret et 6 victimes de plus dans l'Indre.

En région Centre-Val de Loire, le Covid-19 a fait 360 victimes depuis le début de l'épidémie : 201 en milieu hospitalier et 159 dans les Ehpad et établissements médico-sociaux.

- Dans le Cher : 31 décès en établissement de santé, 29 en Ehpad.

- En Eure-et-Loir : 41 décès en établissement de santé, 40 en Ehpad.

- Dans l'Indre : 32 décès en établissement de santé, 33 en Ehpad.

- En Indre-et-Loire : 36 décès en établissement de santé, 12 en Ehpad.

- En Loir-et-Cher : 21 décès en établissement de santé, 17 en Ehpad.

- Dans le Loiret : 40 décès en établissement de santé, 28 en Ehpad.

Nouvelle baisse du nombre de patients en réanimation

Pour la quatrième journée consécutive, le nombre de patient en réanimation est en légère baisse en Centre-Val de Loire. Ils sont désormais 193 contre 203 la veille, ce samedi 11 avril et 211 l'avant-veille, ce vendredi 10 avril.

Au total dans la région, 3 516 personnes ont été testées positives au Covid-19.