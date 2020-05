Coronavirus en Centre-Val de Loire : deux nouveaux décès en 24 heures

L'épidémie de Covid-19 a fait deux décès de plus en 24 heures en Centre-Val de Loire selon le bilan quotidien de l'agence régionale de santé ce dimanche 17 mai. Au total, 847 personnes sont mortes du virus depuis début mars dans les six départements de la région. 473 à l'hôpital et toujours 374 dans des établissements médico-sociaux.

Le nombre de patients toujours hospitalisés dans un état grave dans les services de réanimation de la région reste le même : 60 personnes.

5.681 personnes ont été testées positives au Covid-19 depuis le début de l'épidémie dans la région grâce à des test biologiques PCR.

Voici dans le détail le nombre de victimes par département en Centre-Val de Loire :