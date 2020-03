Coronavirus : en Centre Val-de-Loire les soignants ont besoin de blouses

Devant le manque de blouses signalé par les centres hospitaliers de la région Centre Val-de-Loire, la Préfecture et le Conseil Départemental d'Indre-et-Loire ont recensé et récupéré un nombre important de blouses utilisés habituellement dans les cuisines des établissements scolaires d'Indre et Loire.

Ces blouses seront prochainement livrées au CHRU de Tours et dans les hôpitaux de Châteauroux et Orléans.

Toute entreprise ou collectivité qui disposerait d’un stock de blouses à manches longues peut également se faire connaître auprès de la Préfecture de son département.