Coronavirus en Centre-Val de Loire : quelle est la situation dans chaque département?

Le Centre-Val de Loire n'échappe pas à l'augmentation très nette du nombre de cas d'hospitalisation et de cas positifs au coronavirus. A l'heure du confinement épisode 3, après le week-end de Pâques, quels sont les départements en rouge vif et ceux relativement épargnés?

Officiellement, le troisième confinement imposé par le gouvernement a démarré ce samedi 3 avril. Mais avec la tolérance affichée par Jean Castex et le gouvernement, il est préférable de fixer le début des restrictions à ce lundi soir. Dans quelle situation sanitaire se trouve chaque département du Centre-Val de Loire? Globalement, la région est dans un rouge vif voir écarlate, avec des taux d'incidence au-delà des 300 cas pour 100.000 habitants dans cinq départements. Seul l'Indre échappe à cette situation avec un taux en-dessous du seuil d'alerte fixé à 250 cas pour 100.000 par le gouvernement.

L'Eure-et-Loir, l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher sont les trois départements où le taux d'incidence est le plus élevé, mais il reste en-deçà des 407 cas pour 100.000 recensés au niveau national. Les jeunes de 20 à 29 ans sont ceux qui sont aujourd'hui les plus touchés.

Une tension hospitalière toujours forte

Dans les hôpitaux, le situation se tend de plus en plus, particulièrement dans le Loiret. Au CHU d'Orléans, la tension hospitalière ne cesse d'augmenter. A 110% il y a quelques jours, elle est désormais à 128%. Cela veut dire que les patients Covid-19 occupent plus de lits de réanimation qu'il n'y en avait avant l'épidémie. L'autre grand pôle hospitalier de la région Centre-Val de Loire est beaucoup moins sous pression selon les chiffres fournis, puisque l'hôpital de Tours annonce 57% de tension hospitalière ce qui n'empêche pas le CHRU de déprogrammer des opérations non-urgentes. Chartres et l'Eure-et-Loir arrive à un seuil inégalé de 190% d'occupation de lits par des malades Covid-19.

La vaccination progresse lentement

13,4%. C'est la proportion de la population du Centre-Val de Loire vaccinée selon les dernières données fournies par Santé Publique France. En clair, la région est en queue de peloton des vaccinations régionales. Là encore, les écarts sont sensibles suivant les départements. Dans le Berry, 16% de la population a reçu au moins une dose de vaccin contre le coronavirus, le Loiret est l'un des départements le moins vaccinés avec 11,3% de sa population ayant reçu une première dose. En Indre-et-Loire, 13,2% de la population a eu une première dose.