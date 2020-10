Coronavirus : en Côte-d'Or, la situation continue de se dégrader

Selon Pierre Pribille, le directeur de l'Agence Régionale de la Santé en Bourgogne-Franche-Comté, "la situation continue de se détériorer mais il suffirait d'un petit effort pour inverser la tendance".

La situation sanitaire

Actuellement, on recense 60 cas pour 100 000 habitants dans la région, alors que le nombre de tests diminue. Dans les hôpitaux, on enregistre dans le même temps plus de 10 hospitalisations par jour, dont près de trois supplémentaires en réanimation quotidiennement. Actuellement, 28 personnes sont en hospitalisées en service de réanimation pour des formes graves de la maladie dans les établissements de Bourgogne-Franche-Comté.

Dans ces conditions, le directeur de l'ARS affirme que l'objectif c'est de ne pas recourir aux déprogrammations massives d'interventions prévues.

La Côte-d'Or, le département le plus touché

Dans toute la région Franche-Comté, c'est le département de la Côte-d'Or le plus touché par la recrudescence du virus, avec une incidence au delà des 100 cas pour 100 000 habitants, et une progression de 7% des tests positifs.

Dijon dans la zone rouge

La situation est particulièrement inquiétante à Dijon où l'on dénombre désormais plus de 150 cas positifs pour 100 000 habitants et où la positivité des tests atteint 9%. La plus grande inquiétude concerne les personnes âgées de plus de 65 ans avec 70 cas enregistrés pour 100 000 personnes.

"Face à ses résultats alarmants, il faut un petit geste de chacun pour que l'effet boule de neige ne s'estompe" explique Pierre Pribille.