Coronavirus : en Côte-d'Or, les professionnels au contact du public prennent des précautions

Le Covid19 gagne du terrain en région Bourgogne-Franche-Comté : jeudi 5 mars 2020, l'agence régionale de santé a rapporté avoir recensé 25 nouveaux cas, dont deux sont hospitalisés au CHU de Dijon. Comment les professionnels de Côte-d'Or qui sont en contact étroit avec leur clientèle vivent-ils la situation quand ils ne peuvent pas obtenir des équipements de protection ? France Bleu Bourgogne leur a posé la question.

Renforcer les bonnes habitudes en matière d'hygiène

Derrière la caisse d'une supérette dijonnaise, Maxence Delvaux n'est pas particulièrement inquiet mais le gérant est quand même amené à scanner des articles touchés par les clients, tout comme la monnaie qu'il encaisse. Il prend donc quelques précautions. "Je mets des gants mais quand je ne les ai pas, je me lave les mains." Malgré tout, il reste serein : "Du moment qu'on se lave bien les mains, ça devrait aller", temporise-t-il.

Direction maintenant un institut de beauté dijonnais : ici on a déjà l'habitude de se désinfecter les mains régulièrement, ça fait partie du métier. "On se désinfecte beaucoup les mains et on se les lave beaucoup", détaille Mégane, une des esthéticiennes, qui a simplement renforcé un peu ses bonnes habitudes. "On aère les pièces et on diffuse des huiles essentielles pour purifier l'air."

A l'auto-école Devosges, quelques rues plus loin, on fait pareil : on adapte un petit peu les mesures d'hygiène parce qu'une voiture est un espace de transmission par excellence. "Je donne les clés à l'élève et je lui dis qu'il y a un gel hydro-alcoolique dans le vide-poches, pour qu'il en mette avant même de s'installer, afin de penser aux autres élèves", détaille Aline Hanquet, une des monitrices. Une deuxième procédure intervient à la fin du cours. "Une fois que l'élève est sorti, je prends une lingette et je la passe autour du volant et sur le pommeau de vitesse pour que l'élève suivant puisse s'installer tranquillement." Sa directrice met aussi à disposition des masques pour ceux qui le souhaitent mais Aline ne veut pour l'instant pas en porter, afin de ne pas stresser ses élèves.

"On n'a plus un masque du tout !"

Parallèlement, certains professionnels sont en contact direct avec des publics fragiles et ne bénéficient pourtant pas des équipements de protection préemptés par le gouvernement. "On n'a plus un masque du tout ! On ne peut plus trouver de masque nulle part", déplore ainsi Vincent Jeannin, responsable de la communication d'Audra Darcy Services, une entreprise dijonnaise de services à la personne. Les personnes âgées dépendantes représentent 75% de son activité. "Notre fournisseur à Beaune, qui est un professionnel de la fourniture de ce type de produits en grande quantité, n'a plus aucun masque. Ils ont tous été réquisitionnés par l'Etat." C'est la même chose pour le gel hydro-alcoolique ou les autres équipements de protection : il n'y a plus rien, affirme-t-il. Du matériel a été promis mais Vincent Jeannin ne sait "ni quand ni comment ça va arriver".

Il se sent clairement oublié par le gouvernement et a le sentiment d'être "la dernière roue du carrosse". Vincent Jeannin aimerait donc que des mesures spécifiques à l'épidémie de coronavirus soient prises pour l'aider à protéger ses clients : "Être mis dans le lot des structures qui sont en contact permanent avec du public fragile et qui doivent être considérées comme des structures de soins, ce serait un gros plus pour nous."