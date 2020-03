DIRECT - Coronavirus : les dernières informations en Vaucluse

11 h 30 : A Bollène, des agents municipaux touchés par le Coronavirus sont confinés. Un plan de continuité de l'activité municipale a été mis en place, privilégiant le télétravail dès que cela était possible. L'accueil téléphonique a été renforcé en mairie et au CCAS : toutes les demandes sont prises en compte et gérées en fonction de l'urgence et des mesures de confinement définies. Les élus et les agents du CCAS appellent régulièrement la liste des personnes isolées afin de connaître leurs besoins et leur apporter un soutien moral. Un service d'accueil est maintenu pour les enfants du personnel soignant. Environ 4 enfants sont accueillis chaque jour. Plus de 1000 masques et des dizaines de gels hydroalcooliques ont été mis à disposition des infirmières libérales et auxiliaires de vie pour palier les manques. La commune proposera un plan de soutien aux commerces en difficulté. Une désinfection du foyer logement Daudet a été réalisée mardi 24 mars. Une désinfection générale des rues et mobiliers urbains est réalisée ce mercredi. Le marché du vendredi matin est annulé.

11 h : Le coronavirus a fait quatre morts dans le Vaucluse dont deux ces dernières 24 h. Huit malades sont en réanimation à Avignon. Depuis le début de l'épidémie, 59 personnes ont été testées positives au COVID-19 dans le département. C'est 22 cas de plus en trois jours, soit une hausse de 60 % .

10 h 30 : De nouvelles mesures sont mises en place pour lutter contre la propagation du coronavirus. Il est désormais obligatoire d'indiquer l’heure à laquelle vous sortez de votre domicile sur l'attestation de sortie.