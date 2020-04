Coronavirus en Dordogne : 116 cas confirmés dont huit en EHPAD

116 cas de patients atteints du coronavirus dont huit en Ehpad (établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) parmi des résidents ou le personnel. C'est le nouveau bilan de l'Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine pour la Dordogne publié ce vendredi soir. L'ARS ne confirme pas le décès en Ehpad qui avait été annoncé cette semaine. Mercredi, le nombre de patients malades était de 102.

La Dordogne compte donc pour l'instant quatre décès liés au coronavirus : un décès à l'hôpital de Périgueux et trois en unité spécialisée "Alzheimer" (au verger des Balans à Annesse et Beaulieu). 16 personnes sont hospitalisées en Dordogne et six sont en réanimation.

Au total, en Nouvelle-Aquitaine, 775 personnes sont hospitalisées et 229 sont en réanimation.