Coronavirus en Dordogne : 900.000 masques distribués au secteur médical

Lors d'une conférence de presse, le préfet de la Dordogne, Frédéric Périssat, a annoncé que 900.000 masques avaient été distribué au personnel médical et aux soignants depuis deux semaines. Les infirmiers et médecins libéraux du département vont d'ailleurs se voir fournir 23.000 masques par l'ARS.

900.000 masques d'ici mardi prochain

900.000 masques (chirurgicaux et FFP2) ont été distribués aux soignants du département a annoncé le préfet de la Dordogne ce jeudi. La préfecture travaille actuellement avec le département pour répartir les moyens qu'ils restent à distribuer. Sont prioritaires, le secteur médical, médico-social (Ehpad etc...) et les aides à domicile. 140.000 masques ont également été récupérés dans des entreprises ou dans des collectivités.

"Pas de pénurie"

Frédéric Périssat, le préfet de la Dordogne, estime qu'il n'y a "pas de pénurie" de masques. Les infirmiers et médecins libéraux du département vont d'ailleurs se voir fournir, par l'Agence Régionale de Santé, 23.000 masques en supplément ainsi que 1000 litres de gel hydroalcoolique.

Concernant la production des masques dits "alternatifs" (masques en tissu) pour un usage personnel et non-médical, la CCI (Chambre de Commerce et d'Industrie) travaille à la structuration de toutes les initiatives et notamment avec les entreprises en capacité de faire homologuer leur production. Les prototypes seront envoyés à l'homologation et devront répondre à un cahier des charges bien précis. Si les produits sont validés par l'Afnor (association française de normalisation), les masques pourront être commercialisés.

Vigilance sur les surblouses

Si les masques sont en nombre suffisant dans le département, les surblouses commencent à manquer. C'est "un point de vigilance" assure le préfet de la Dordogne. 1800 surblouses supplémentaires vont être distribuées aux soignants grâce à l'aide d'entreprises, d'établissements de restauration collective et du technicentre SNCF de Périgueux.