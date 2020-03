Coronavirus en Dordogne : à Périgueux, des entreprises témoignent leur soutien au personnel de l'hôpital

"Merci à vous qui pensez à nous". C'est par ce message posté sur Twitter que le Centre hospitalier de Périgueux a tenu à remercier les entreprises qui, depuis quelque jours, multiplient les gestes de soutien et de solidarité.

Le Fournil des Jalots et Agora taxis à Trélissac leur ont par exemple livré des croissants et des chocolatines, Domino's pizza, des pizzas, Wiki Burger à Périgueux, leur ont offert leurs burgers.

Soutien et admiration

"Ceux qui travaillent à l'hôpital peuvent manger au self, explique Jérémy Tillard, le gérant du restaurant Wiki Burger, mais souvent le SAMU et les urgences n'ont pas vraiment le temps et commandent chez nous de temps en temps. Et comme ils vont avoir encore moins de temps, quand ils commanderont, nous leur dirons que c'est cadeau ! Il faut aider ces personnes qui se démènent pour les autres. Ce sont des gens qui sacrifient leur temps, sans compter leurs heures, qui vont être au contact des malades, et ce serait bien que d'autres suivent dans l'idée."

C'est comme si on avait apporté des homards sur un plateau d'argent"

Brigitte Secher, qui gère avec son mari Agora Taxi, connaît bien elle le monde de l'hôpital. Elle qui a travaillé huit ans au sein du SAMU. Son mari lui a été ambulancier pendant 15 ans. "Ils veillent à notre santé, donc le fait d'apporter quelques viennoiseries, ce n'est pas grand chose mais au moins ça leur donne un peu d'entrain pour accomplir ces journées difficiles, explique-t-elle. On comprend la difficulté et tout le travail qu'ils ont à accomplir, on a donc pensé à ce petit geste de solidarité et on a bien vu que ça leur avait fait vraiment très très plaisir. On a eu l'impression d'apporter du homard sur un plateau d'argent !" conclut-elle dans un sourire.