Coronavirus en Dordogne : des pharmacies fabriquent leur propre solution hydroalcoolique

Dévalisés. À la pharmacie du Toulon, à Périgueux (Dordogne), les stocks de gel hydroalcooliques sont épuisés depuis plusieurs jours. "On a dû faire face à une très forte demande", confirme Sylvie Deny, la pharmacienne titulaire. L'utilisation de ce produit est en effet recommandé au même titre que le lavage des mains pour freiner la propagation du coronavirus.

Pour palier ce manque, certaines officines comme la pharmacie du Toulon se sont mis à produire leur propre solution hydroalcoolique, selon une formule préconisée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Ici, c'est Nathalie Ferreira, préparatrice en pharmacie qui se charge de confectionner cette solution, à base d'alcool, d'eau oxygénée, de glycérine et d'eau purifiée. "On voit courir sur Internet des formules avec de l'Aloe Vera, des huiles essentielles. Nous on se cantonne à cette formule qui nous est délivrée par l'OMS", explique-t-elle.

Nathalie Ferreira, préparatrice à la pharmacie du Toulon, confectionne une solution hydroalcoolique. © Radio France - Olivier Chauve

La préparatrice obtient rapidement 10 litres de solution après avoir effectué le savant mélange entre les différents ingrédients. Un produit qu'il faudra laisser reposer 72 heures avant de conditionner, pour des questions de sécurité. "Le fait de faire cette préparation, c'est un retour aux sources, pour nous préparateurs c'est valorisant parce que c'est la base de notre métier", explique Nathalie Ferreira. Une préparation effectuée dans un lieu et avec des outils adaptés. À la pharmacie du Toulon, une soixantaine de litres de solution hydroalcoolique ont été produits depuis la semaine dernière.

Difficile de répondre à la demande

Mais même pour cette "solution maison", pas de miracles. Même si il n'y a pas de pénurie des matières premières, les grossistes et les transporteurs ont dû mal à faire face à ces besoins soudains et importants des pharmacies qui se lancent dans la fabrication de ce produit. En conséquence, il faut attendre"jusqu'à 12 jours pour se faire livrer de l'alcool", déplore Sylvie Deny. Mais la pharmacienne manque également de flacons et d'étiquettes pour vendre son produit, "nous n'avons pas l'habitude de conditionner autant", confie-t-elle.

Les solutions hydroalcooliques sont soumises à une forte demande face à l'épidémie de coronavirus. © Radio France - Olivier Chauve

À peine mise en bouteille, une partie de la production est déjà réservée, soit par des particuliers qui passent commande, soit par des entreprises qui souhaitent s'en procurer pour leurs salariés. La pharmacie du Toulon, installée juste en face des ateliers SNCF fournit par exemple la compagnie ferroviaire. Côté tarif, Sylvie Deny se plie aux prix récemment fixés par le gouvernement, 2 euros pour un flacon de 50ml et 3 euros pour un flacon de 100ml.