Coronavirus en Dordogne : des soignants de l'unité covid de l'hôpital de Périgueux témoignent

"La tension est aujourd’hui retombée, confirme avec un certain soulagement Bernard Castan chef de service de l’unité des maladies infectieuses à l’hôpital de Périgueux. Nous sommes revenus à des prises en charge plus usuelles et habituelles des patients présentant des pathologies telles qu’on les voyait précédemment". Nous n’avons plus de patients covid dans le service. Ça a été une période très difficile pendant ces deux-mois reconnaît le praticien qui tient à rendre hommage, avant tout au personnel paramédical. "C’était vraiment lui qui était aux premières loges pendant toute cette période-là, et il a été exemplaire".

Le docteur Bernard Castan, chef du service maladies infectieuses à l'hôpital de Périgueux rend hommage au personnel paramédical "qui s'est retrouvé aux premières loges et qui a été exemplaire" © Radio France - Emmanuel Claverie

Ça nous a laissé des traces je ne sais pas si on en ressortira comme avant" - Jullie Millot-Gontier aide soignante.

Aide-soignante au sein du service, Julie Millot-Gontier reconnaît avoir été marquée par cette période. "Ça nous a laissé des traces confie-t-elle, et je ne sais pas si on ressortira comme avant". Elle qui dit redouter plus que tout une nouvelle vague a toujours peur pour sa famille. "Même si on sait qu’on a les bons gestes, on a toujours des craintes avoue-t-elle, et je pense que ça ne redeviendra pas comme avant".

Le service covid de l'hôpital de Périgueux © Radio France - Emmanuel Claverie

Le difficile accompagnement des personnes en fin de vie.

Au plus fort de la crise, le service mis en place au début du mois de mars au sein de l’unité des maladies infectieuses, a accueilli jusqu’à 28 personnes. Cet afflux de patients, la gravité de leur état, la lourdeur de leur prise en charge avec des protocoles très stricts à respecter n’ont pas permis aux soignants d’accompagner comme ils l’auraient voulu les personnes en fin de vie. "Ça laisse un goût amer de savoir que ces gens sont partis comme ça et dans ces conditions" soupire Julie Millot-Gontier. Nous au niveau paramédical, nous n’avions pas le même contact avec les gens, nous n’avions pas le temps d’avoir les mêmes soins que nous avions avant. On était oppressé par le temps, explique-t-elle et on faisait les soins rapidement. Même pour les gens qui sont décédés, nous n’avions pas la même prise en charge, et ça c’est dommage. On aurait aimé passer plus de temps avec les personnes, et vraiment les accompagner jusqu’au bout, ce que nous n’avons pas pu faire. Et ça, c’était très difficile".

Julie Millot-Gontier, aide soignante au service des maladies infectieuses de l’hôpital de Périgueux © Radio France - Emmanuel Claverie

Un sentiment que partage Odile Chapoul, cadre de santé en médecine interne et maladies infectieuse. Autrement dit la chef d’orchestre du service. C’est elle qui chapeaute notamment les infirmières et les aide-soignantes. "Moi ça m’a marquée aussi par ce que je ne suis pas habituée à ça confie-t-elle. Les non-visites, les gens qui étaient tout seuls, on ne pouvait pas rester dans les chambres car il y avait un risque pour nous, donc on faisait au plus vite pour ressortir. Ce n’était pas de l’abandon, précise-t-elle en cherchant le mot juste, mais ne pas faire jusqu’au bout ce qu’on fait d’habitude, ça c’était quand-même choquant.

Le personnel soignant aurait voulu mieux accompagner les patients jusqu'au bout: écoutez le reportage de France Bleu Périgord Copier

En revanche, Odile Chapoul a veillé avec son équipe à ce que ces personnes ne partent pas seules. "A chaque fois que nous avons vu qu’une personne allait décéder, nous avons autorisé les familles à venir, avec toutes les précautions nécessaire bien-sûr, en restant à côté. Et au niveau médical comme paramédical, le téléphone a marché. Nous les avons toujours tenu au courant au fur et à mesure. C’est nous qui appelions les gens pour les tenir informés".

Soudées pour faire face au covid

Et s’il faut retenir malgré tout un côté positif de cette expérience douloureuse, tous s’accordent à dire, que ces deux mois hors du commun auront réussi à souder, certainement de façon durable les équipes. "Ce qui m’a marqué c’est la cohésion et la solidité du groupe témoigne le docteur Castan. Il y a eu une abnégation permanente de gens qui ont travaillé avec une accumulation de temps, de fatigue, un investissement sans faille. Même s’il y a eu des moments difficiles, des moments de tension, des moments parfois même d’incompréhension compte tenu de l’inconnu dans lequel ont était, on ressort de là renforcés, beaucoup plus forts et prêts à affronter l’avenir".

Le docteur Bernard Castan, chef du service des maladies infectieuses à l’hôpital de Périgueux © Radio France - Emmanuel Claverie

Le docteur Bernard Castan, chef du service maladies infectieuses à l'hôpital de Périgueux explique pourquoi le service covid n'a pas connu de saturation Copier

Odile Chapoul a même les larmes aux yeux quand elle évoque l’attitude du personnel du service. "Je suis émue parce que je suis extrêmement fière de l’équipe. Tout le monde a été a sa place raconte-t-elle. Je ne m’y attendais pas car il y a toujours dans une équipe, qu’on le veuille ou non, des petits clans, mais là rien! Ça a été plus que soudé. J’arrive à la retraite, il ne me reste qu’un an à faire et je ne pensais pas finir comme ça ma dernière année, mais honnêtement c’était très très fort. On a vu des gens remarquables à tout niveau. Que ce soit les cuisines, la blanchisserie, le magasin, les ateliers, tout le monde s’est plié en quatre pour nous venir en aide" reconnaît-elle.

Le covid 19 a soudé le personnel soignant du service maladies infectieuses : écoutez le reportage de France Bleu Périgord Copier

"On s’est beaucoup soutenus" confirme Julie Millot-Gontier. Je crois même que depuis que je suis ici, on n’a jamais été aussi soudés. Même en dehors du travail on s’appelait, on a pris des nouvelles des unes et des autres tout au long de l’épidémie. Après, je crois que ça va rester comme ça. Comme je vous l’ai déjà dit, ça laisse des traces et je pense qu’on va continuer sur cette lancée".

Les soignants ces héros?

Alors bien sûr il y a eu des moments de joie également pendant cette période difficile. Et notamment quand les patients quittaient le service après y avoir été admis. "C’était notre récompense" sourit Julie Millot-Gontier. Il y a eu aussi les applaudissements chaque soir à 20 heures. "C’était génial, mais nous n’avons pas cette prétention d’être des héros" tempère-t-elle.

On ne remercie pas les gens qui travaillent avec des médailles et je-ne-sais-quoi. Je trouve ça presque mesquin! " - Odile Chapoul, cadre de santé

Odile Chapoul, cadre de santé au service des maladies infectieuses de l'hôpital de Périgueux © Radio France - Emmanuel Claverie

Et la reconnaissance évoquée par le gouvernement? Là, Odile Chapoul ne peut cacher son agacement voire sa colère. "Ce que je voudrais, c’est qu’on nous écoute déjà mais qu’on nous écoute vraiment, parce que faire semblant de nous écouter en faisant des promesses, en faisant un tas de machins, ça va un moment aussi! C’est vrai c’est pénible, ça fait quand même plus d'un an qu'on est dans la rue en train de dire qu'on est en train de crever, on nous asphyxie, etc. et qu’est-ce qu’il y a eu? Rien! Et là d'un coup allez, les médailles, les machins, je te fais si, je te fais là! on s’en fiche de tout ça nous. On veut la reconnaissance du métier, de ce qui est fait. Quand on voit qu’on est quand-même le derniers pays de l’OCDE à être moins bien payé au niveau des salaires infirmiers, aide-soignants et tout ça c'est quand même scandaleux on est en France, flûte!" Et quand on lui demande, si elle veut la légion d’honneur, la cadre de santé répondu du tac au tac: "j'en ai rien à faire, avant de rectifier. Pardon, c'est pas le mot; mais on ne remercie pas les gens qui travaillent avec des médailles et je-ne-sais-quoi. Je trouve ça presque mesquin. Parce que flûte! Ça fait longtemps qu'on le dit il faut des moyens, il faut des gens pour travailler dans les services, il faut qu'on nous laisse faire notre travail comme on l’entend, il faut arrêter de fermer des lits. Donc je voudrais vraiment des faits maintenant, les promesses, c’est fini!"

Ecoutez la colère d'Odile Chapoul, cadre de santé au service des maladies infectieuses de l'hôpital de Périgueux Copier

Au plus fort de la crise, le personnel soignant de l'unité des maladies infectieuses de l'hôpital de Périgueux a posté une vidéo sur les réseaux sociaux.

Pour le docteur Bernard Castan, chef du service maladies infectieuses à l'hôpital de Périgueux, le déconfinement est plus difficile à réussir que le confinement Copier

A ce jour, 24 personnes sont mortes du coronavirus en Dordogne. 11 à l'hôpital, 10 dans des EHPAD, et 3 dans des unités Alzheimer.