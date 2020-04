L'appel avait été lancé le 20 mars par l'Ordre National des Vétérinaires. 157 vétérinaires de Dordogne et de Gironde y ont répondu favorablement et ont décidé de se porter volontaire pour rejoindre la réserve sanitaire. Une réserve mise en place pour lutter contre l'épidémie de Covid-19.

Coronavirus en Dordogne et en Gironde : 157 vétérinaires volontaires pour rejoindre la réserve sanitaire

157 vétérinaires en exercice de Dordogne et de Gironde se sont portés volontaires pour rejoindre la réserve sanitaire selon les chiffres de l'Ordre National des Vétérinaires. Ce dernier avait lancé un appel le 20 mars dernier pour inciter les vétérinaires de France à rejoindre cette réserve sanitaire. Cette réserve est composée de professionnels de santé volontaires (médecins ou soignants retraités, cadres hospitaliers, ingénieurs etc...) mobilisables par l'Etat pour lutter contre l'épidémie de Covid-19.

Ils seront contactés par l'ARS en cas de nécessité

Dans le détail, ce sont 124 professionnels Girondins et 33 Périgourdins qui ont décidé de se rendre disponibles pour venir en aide bénévolement à tous les professionnels de santé en lutte contre le coornavirus. En Nouvelle-Aquitaine, plus de 430 vétérinaires ont répondu à l'appel de l'Ordre National. A cela, il faut ajouter le renfort de 47 étudiants et de 29 retraités de moins de cinq ans.

N'étant pas des professionnels de la médecine humaine, ces vétérinaires pourraient être mobilisés pour des missions dans des centres d'appels téléphoniques et de régulation.

Toutes les coordonnées des volontaires ont été communiquées à l'Agence Régionale de Santé de Nouvelle Aquitaine qui se chargera de les contacter en cas de besoin.

Prêt de matériel

L'Ordre National avait également lancé un appel aux vétérinaires pour du prêt de matériel. En Nouvelle-Aquitaine, 204 concentrateurs d'oxygène sont mis à disposition des hôpitaux et des EHPAD ainsi que 59 respirateurs d'anesthésie et 63 appareils de monitoring (moniteur de signes vitaux). Ce matériel est tout à fait utilisable pour la médecine humaine.

5000 volontaires en France

En France, ce sont 5000 vétérinaires qui se sont portés volontaires pour rejoindre la réserve dont 3787 en exercice, 1048 étudiants et 180 retraités de la profession.