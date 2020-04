Coronavirus en Dordogne : l'hôpital de Bergerac achète trois tentes de transport avec l'aide du Rotary

Le Rotary-Club Bergerac-Cyrano a subventionné l'achat de chambres d'isolation pour équiper trois brancards de l'hôpital Samuel-Pozzi. Une protection pour les malades contagieux et les soignants, livrée en deux jours

C'est une espèce de bulle de plastique, qui permet de transporter un malade contagieux sur un brancard, sur son lit, voire dans une ambulance. L'hôpital Samuel-Pozzi a commandé trois tentes de confinement (cf. photo), qui sont arrivées à Bergerac à la veille du week-end de Pâques. Ces chambres d’isolation (l'équipement a plusieurs noms) limitent les risques de propagation du virus, mais sont coûteuses. Le Rotary-Club Bergerac-Cyrano en a payé deux sur trois. La subvention de 13.500 euros offerte par le club a également permis d'acheter cinq "pousse seringue" : des dispositifs qui permettent d'injecter progressivement le produit administré aux patients.

Une action immédiate contre le coronavirus

Le Rotary-Club voulait offrir une aide immédiate pour les soignants et les éventuels malades du coronavirus de l'hôpital de Bergerac. Or le fournisseur de ces tentes, RTS Chapuis dans la banlieue de Lyon, pouvait livrer en 48 heures. Le Rotary-club Bergerac-Cyrano compte une quinzaine de membres, et il a consacré une part importante de son budget à l'achat de ces équipements.