Coronavirus en Dordogne : l'hôpital de Périgueux lance un appel à bénévoles

[APPEL A RENFORTS] En prévision du rebond épidémique de la Covid 19, le Centre Hospitalier de Périgueux vous sollicite ; vous professionnels de santé mais aussi vous, tous, pour venir renforcer nos équipes des services supports d'un point de vue logistique. Notre objectif est de nous organiser afin de venir soutenir nos équipes dans la durée. Nous vous remercions pour votre solidarité qui a déjà fait ses preuves, merci 🙏 ➕ d'info, contactez le secrétariat des Ressources Humaines au 05 53 45 25 47 #solidarité #solidaritecovid19 #centrehospitalierdepérigueux #perigueux #dordogne #hopital #CHP #soutien #renforts #COVID19france #sante #health #instahealth