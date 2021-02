Coronavirus en Dordogne : la CPAM mise sur le tracing pour maîtriser la propagation des variants

Retrouver toutes les personnes qui ont été en contact avec des personnes positives au coronavirus, c'est le travail de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Dordogne, à Périgueux. Une brigade de "contact tracing" a été créée en mai dernier. Ses effectifs ont augmenté depuis pour passer d'une quarantaine à une cinquantaine de personnes.

Un accompagnement proposé aux personnes isolées

Leur mission est de contacter toutes les personnes testées positives pour les informer du protocole à suivre mais aussi pour leur proposer de l'aide. Les agents de la CPAM appellent aussi toutes les personnes considérées comme cas-contacts. Les agents "traceurs" sont là pour informer et pour les rassurer. Le protocole à suivre est le suivant explique Marie : "on leur dit de ne pas sortir, de bien aérer leur logement, de désinfecter derrière eux quand ils vivent en famille. On leur propose aussi un accompagnement avec une infirmière et on peut également envoyer quelqu'un pour faire les courses car il faut penser à ça aussi".

10 jours d'isolement pour tout le monde à partir du lundi 22 février

Pour chaque test réalisé, un criblage est réalisé en laboratoire pour déterminer s'il s'agit de la souche "classique" du coronavirus où s'il s'agit d'un variant. Actuellement la prise en charge est différente en fonction du type de variant mais cela change. A partir de ce lundi 22 février, toutes les personnes testées positives devront rester à l'isolement 10 jours quelque soit l'origine du coronavirus. En Dordogne, 10% des personnes testées positives sont touchées par un variant.