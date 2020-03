Coronavirus en Dordogne : la SPA de Périgueux ferme ses portes

La SPA de Périgueux ferme ses portes à cause de l'épidémie de coronavirus

Personne ne peut se rendre à la SPA de Périgueux. Le refuge a décidé de fermé ses portes aux visiteurs en raison de l'épidémie de coronavirus : "En raison de l’épidémie de Coronavirus et au terme des prescriptions du gouvernement, concernant les établissements appelés à recevoir du public, le refuge est fermé, jusqu’à nouvel ordre." peut -on lire sur le site du refuge. Les salariés s'occuperont de soigner et de nourrir les animaux au quotidien. Le refuge continuera de récupérer les animaux en divagation sur les voies publiques.

La SPA annonce la fermeture de son refuge de Périgueux - Capture d'écran - site internet SPA Périgueux

Les prises de rendez vous seront toujours possibles. Pour l'adoption ou la restitution d’un animal trouvé, tout devra se faire par téléphone au : 05.53.04.16.54 / 07.68.60.30.45 de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30. Vous pouvez également adresser un mail à : contacter@spa-perigueux.org.