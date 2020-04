Coronavirus en Dordogne : un nouveau décès ce samedi, 55 personnes toujours hospitalisées

Le bilan du coronavirus s'alourdit en Dordogne avec un nouveau décès comptabilisé selon le dernier bilan de l'Agence Régionale de Santé, ce qui porte à 12 le nombre de morts dans le département. Dans le détail, six personnes sont décédées à l'hôpital (dont un résident d'EHPAD), trois personnes sont décédées dans les EHPAD ou les établissements médico-sociaux et trois en unité de soins Alzheimer.

En Dordogne, 187 cas confirmés de Covid-19 ont été recensés par Santé publique France ce 18 avril. Ce chiffre est stable sur 24h.

Sept personnes toujours en réanimation

Ce samedi, toujours selon l'ARS, il y avait 55 personnes hospitalisées en Dordogne. Ce chiffre n'a pas augmenté en 24h. Sept sont toujours en réanimation (+1 par rapport à la veille).

Le nombre de cas confirmés progresse lui légèrement avec quatre malades supplémentaires. Depuis le 1er mars, 187 personnes ont été testées positives au coronavirus en Dordogne.

Quelle situation dans les EHPAD de Dordogne ?

L'ARS fait également un point sur la situation dans les Ehpad. 24 cas de Covid-19 ont été confirmés parmi les résidents. Sept cas suspects ont été signalés chez les résidents ou parmi le personnel. On déplore trois décès dans les EHPAD du Périgord.

Le nombre de retour à la maison continue sa progression

Depuis mardi, cinq personnes ont pu regagner leur domicile. Cela porte à 39 le nombre de malades qui ont pu rentrer chez eux en Dordogne.

Le département reste relativement épargné par le virus. Il représente 3 % des hospitalisations en Nouvelle-Aquitaine et 3 % des réanimations

La situation en Nouvelle-Aquitaine

812 personnes étaient hospitalisées ce samedi à 14h en Nouvelle-Aquitaine annonce l'Agence régionale de santé lors de son point journalier (soit 18 de moins en 24h). Parmi elles, 193 personnes sont en réanimation ou en soins intensifs (10 de moins par rapport à la veille).

On déplorait à 14h, 241 décès parmi les personnes hospitalisées depuis le début de l'épidémie, soit huit de plus qu'hier. Au total, 1047 personnes sont sorties guéries de l’hôpital (45 de plus par rapport à la veille)