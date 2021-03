Coronavirus en Dordogne : le centre de vaccination de Périgueux ouvre ce dimanche

Ce dimanche 7 mars, des créneaux de vaccination avec le vaccin AstraZeneca ouvrent exceptionnellement au centre de vaccination contre le coronavirus de Périgueux. Ces rendez-vous prévus ce dimanche entre 9 heures et 17 heures sont réservés en priorités aux personnes de plus de 50 ans avec comorbidités et aux personne de plus de 75 ans.

Les Périgourdins peuvent prendre rendez-vous dès ce vendredi pour dimanche en cliquant ICI. ou bien appelant le 05 53 45 31 33. Aucune prise de rendez-vous ne sera possible sur place. Il n'y a pas besoin d'avoir d'ordonnance pour venir se faire vacciner. Une consultation pré-vaccinale est prévue avant chaque injection.

Le centre de vaccination de Périgueux est situé rue Victoria, sur le site du centre hospitalier.