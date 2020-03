Coronavirus en Dordogne : le chanteur Tibz rejoint sa famille en Périgord

"Je vais me confiner chez moi en Dordogne. J'ai pu avoir un train demain". C'est par le biais d'une story publiée sur Instagram que le chanteur périgourdin Tibz a fait part de son intention de quitter la capitale où il réside habituellement pour rejoindre sa famille au Bugue en Périgord Noir. "Je n'ai pas tellement envie de rester confiné dans mon 30 m² à Paris avec une ville morte; je préfère rentrer chez moi en Dordogne. Comme la vie s'arrête un petit peu, c'est plus sain pour moi de rentrer tranquillement" avoue le jeune chanteur.

Le chanteur l'a annoncé sur les réseaux sociaux - Capture d'écran

Près des siens

"Quand on est à Paris et qu'on a des attaches en Province, je pense qu'il faut rentrer" explique l'interprète de Nation ou de Tout au bout du monde. "C'est le moment d'être avec sa famille, d'être avec les siens. C''est plus rassurant d'être avec les gens de sa famille que chez moi à Paris. Ça faisait une semaine que j'étais enfermé chez moi, ce n'était pas drôle. Tibz, de son vrai nom Thibault Gaudillat, ne cache pas son inquiétude. "Il y a quand-même des gens qui meurent confie-t-il. Et c'est inquiétant parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas trop. C'est la première fois qu'on connaît une pandémie, et on se croirait un petit peu dans un film. Après, mon moral reste très bon et j'essaie de relativiser. De tout temps, il y a eu des choses comme ça, et je pense qu'on en ressortira plus fort. Il faut de la pluie avant les beaux jours! déclare-t-il philosophe.

Le chanteur Tibz explique pourquoi il rentre en Périgord Copier

En profiter pour composer

Tibz, dont les premières parties de Boulevard des Airs ont été annulées la semaine dernière, profitera de cette retraite forcée pour composer. "Je me balade toujours avec ma guitare, mon frère est déjà là-bas et je descends avec mon ingénieur du son, explique-t-il, donc ça va être pour moi l'occasion de faire des chansons. C'est déjà ce que je fais habituellement, mais là, je le ferai chez moi, je le ferai en Dordogne.