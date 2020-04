Coronavirus en Dordogne : le club entreprises du Ribéracois donne 1500 masques aux soignants et gendarmes

Le club d'entreprises du Pays Ribéracois a fait don ce samedi de 1500 masques à des soignants et des gendarmes des alentours qui manquent cruellement de protection en pleine épidémie de Covid-19. "On n'a pas cogité longtemps" explique Didier Lachaud, le président du club.

1500 masques de protection ont été donnés aux soignants et aux gendarmes de Ribérac et des alentours par le Club d'entreprises du Pays Ribéracois. Un don plus que bienvenu alors que le manque de masque se fait sentir pour le personnel au contact du public et des malades.

"On n'a pas cogité longtemps"

Le club d'entreprises du Ribéracois a d'abord acheté les masques à l'Intermarché de Ribérac qui en disposait. "On n'a pas cogité longtemps" s'amuse Didier Lachaud, président du club. "On se disait, à qui on les donne ?" poursuit-il.

Le club voulait, au départ, en faire don à l'hôpital de Périgueux mais la direction en avait assez pour tenir ces prochaines semaines. Les masques ont donc été donnés à des soignants et aux gendarmes du Ribéracois. En tout, ce sont 1500 masques qui ont été distribués : 900 à la Résidence Personnes Agées de Ribérac, 400 pour les infirmières libérales qui sont environ une quinzaine, et 200 pour les gendarmes : "Avec tous les gens qu'ils contrôlent c'est normal. Ils sont demandeurs de masques" explique Didier Lachaud.

On est fiers de donner aux gens qui sont confrontés aux malades - Didier Lachaud

Les infirmières du Ribéracois sont venues chercher les masques très rapidement : "Elles étaient très contentes. Elle vont les utiliser tout de suite" explique celui qui est aussi dirigeant de Lachaud Transports.